- Asociația Suporter Club UTA Arad a avut caștig de cauza in procesul cu cei din conducerea clubului aradean. In februarie, SCU fusese exclusa din structura de organizare a clubului. Acum, printr-un comunicat, aceștia anunța ca decizia a fost suspendata, suporterii fiind, in continuare, parte activa a…

- Alianța Dreapta Unita (ADU) anunța ca a contestat in instanța o decizie a Biroului Electoral Central (BEC), care a hotarat ca alianța poate avea un singur reprezentant in Biroul Electoral pentru Secțiile de Votare din Strainatate.

- O fetița de 5 ani a fost spitalizata in stare grava la Institutul Mamei și Copilului, dupa ce a cazut pe gardul bisericii. Cazul a fost facut public de ministra Sanatații, Ala Nemerenco, care a menționat ca sulița metalica a gardului s-a infipt adanc in gatul micuței, aceasta fiind adusa la spital cu…

- Familia fetitei este din Romania dar este stabilita de 12 ani in Germania. Mama copilului care s-a stins din cauza unor bilute magnetice pe care le-a ingerat dupa ce cineva le-a uitat in locuinta familiei a relatat pentru News.ro cosmarul pe care il traieste de anul trecut, de pe data de 19 noiembrie. „Fetita…

- Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care clarifica conceptul de „instrainare parinteasca”, in contextul in care au crescut disputelor judiciare privind exercitarea in comun a autoritații parintești. Acest proiect de lege modifica și completeaza dispozițiile din Legea nr. 272/2004 pentru…

- Activiștii pentru clima tocmai au salutat o victorie juridica „istorica”, deoarece o instanța europeana a decis ca statele au datoria de a „proteja planeta” in numele drepturilor omului. In mod uluitor, judecatorii au condamnat taman Elveția pentru “o politica climatica eșuata”, care nu a oferit o…

- Polițiștii au gasit fetița de 12 ani din Botoșani, data disparuta de familie Minora a fost gasita in cursul nopții, pe o strada din municipiul Botoșani. Aceasta a fost internata la Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgența. Din primele verificari a reieșit faptul ca nu ar fi fost victima vreunei…