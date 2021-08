A fost chemata in instanta si Primaria Iasi care nu a avut nicio impotrivire. Doar ca magistratii au considerat ca statul avea drept de preemtiune, biserica fiind monument istoric. O parohie din Copou incearca sa demonstreze in instanta ca propriul lacas de cult exista si ii apartine. Dupa aproape 2 ani de judecata, Tribunalul a respins actiunea. Existenta bisericii vechi de peste 200 de ani si proprietarul acesteia vor fi stabilite de magistratii Curtii de Apel. Biserica „Buna Vestire" a fost construita in perioada 1816-1818 de catre vornicul Ion Tautu, printre ctitorii sai numarandu-se si Mihail…