Război în inima Europei. Trupele poloneze, atacate la frontieră Anna Michalska, purtatoare de cuvant a politistilor de frontiera polonezi, a declarat ca fortele bieloruse au tras asupra armatei poloneze de la granita de est. Anna Michalska a mai declarat ca trupele de frontiera se afla sub o presiune crescuta din cauza numarului tot mai mare de incidente cu obiecte aruncate dinspre partea bielorusa. Ministerul de Externe al Poloniei l-a convocat,vineri, e insarcinatul cu afaceri al Belarusului Belarus. Premierul Mateusz Morawiecki a scris pe Twitter ca „toate puterile statului” sunt alaturi de politistii de frontiera si militarii care protejeaza frontiera.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

