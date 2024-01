Stiri pe aceeasi tema

- Palestinienii raniți vin in valuri la spitalul al-Aqsa din orașul Deir al-Balah, situat in centrul Fașiei Gaza, in timp ce medicii epuizați incearca sa ajute victimele atacurilor terestre și bombardamentelor israeliene neincetate, scrie joi, 11 ianuarie, Reuters.Medicul Khaled Abu Awaimer a declarat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis ca va prelua controlul asupra frontierei Fașiei Gaza cu Egiptul și a spus ca se așteapta ca razboiul sa dureze luni de zile, potrivit Reuters. „Razboiul este la apogeu”, a declarat sambata Netanyahu. El a spus ca zona care se intinde de-a lungul graniței…

- Iranul a executat vineri patru persoane, inclusiv o femeie, pe care le-a acuzat ca sunt "sabotori" care aveau legaturi cu serviciul de informatii Mossad al Israelului, a anuntat agentia de presa Mizan, afiliata sistemului judiciar de la Teheran, citata de Reuters. Agentia oficiala de stiri IRNA a postat…

- O inregistrare video obținuta de Reuters arata cum persoane stramutate din Gaza in tabara de refugiați Jabalia, in nordul Fașiei, fugeau duminica (10 decembrie) de bombele fumigene. Locuitorii au declarat ca bombele fumigene au fost folosite de Israel pentru a-i forța sa iasa din adaposturile lor. Purtatorul…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni intensificarea atacurilor impotriva Hamas, promițand ca Israelul va duce "razboiul pana la capat". "Aceasta nu este nici o «operațiune», nici o «runda», ci un razboi pana la capat, le-a transmis acesta soldatilor israelieni. De asemenea, ministrul…

- Cel puțin 300 de oameni ar fi fost uciși in urma unei explozii la un spital din Gaza, potrivit Reuters. Al-Jazeera transmite ca ar fi vorba de 500 de victime, fara a preciza numarul de morți și de raniți, iar cauza exploziei ar fi un atac aerian israelian.

- Cel puțin 5 morți și 15 raniți intr-un raid aerian israelian la Rafah! Premierul palestinian a rabufnit: 'Obiectivul lor este uciderea in masa și stramutarea oamenilor'Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite intr-un raid aerian israelian care a vizat o casa cu mai multe etaje…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…