Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au identificat din greseala trei ostatici israelieni ca fiind o amenintare si au deschis focul asupra lor, ucigandu-i, in timpul luptelor din nordul orasului Shejaiya din Gaza,a anuntat vineri seara purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), contraamiralul Daniel…

- Israelul a primit lista ultimilor ostatici care urmeaza sa fie eliberați, luni, potrivit The Times of Israel. Este ultima zi de acord de incetare temporara a focului. 11 ostatici vor fi eliberați, luni, in cea de-a patra zi de acord pentru incetarea focului, potrivit caruia 50 de ostatici vor fi eliberați…

- Sambata, zeci de mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. Protestatarii s-au adunat sambata seara purtand steaguri israeliene si semne de protest in centrul orasului de coasta. Pe un banner se putea citi: „Nicio…

- Israelul a intensificat acuzațiile de abuzuri ale Hamas la cel mai mare spital din Fașia Gaza, afirmand ca un soldat captiv – o tanara de 19 ani – a fost executat și doi ostatici straini au fost reținuți in locul care a fost in centrul ofensivei sale devastatoare de șase saptamani. La un moment dat,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au fost identificati alti doi cetateni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, care sunt ostatici in Fasia Gaza. „In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul situatiei de securitate din…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a venit cu o noua actualizare privind situația de securitate din Israel. Astfel, potrivit reprezentanților de la MAEIE, punctul de trecere Rafah, intre Fașia Gaza și Egipt, ramane inchis in scopul evacuarilor. „De la inceputul razboiului din Israel…

- Razboi Israel – Hamas. Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. In plus, unul dintre reprezentanții Hamas a adaugat faptul ca negocierile…

- Israelul a redeschis joi punctele de trecere catre Fașia Gaza, permițand miilor de muncitori palestinieni sa ajunga la locurile de munca din Israel și Cisiordania, dupa aproape doua saptamani de inchidere provocate de proteste violente de-a lungul frontierei, potrivit agenției