Gruparea rebela Houthi a atacat vineri doua nave in stramtoarea Bab al-Mandab, potrivit unui oficial american din domeniul apararii. Acesta a subliniat amenințarea la adresa navelor din rutele de navigație care sunt vizate de Houthi. Gruparea rebela Houthi din Yemen a atacat vineri doua nave sub pavilion liberian in stramtoarea Bab al-Mandab, a declarat un […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 70. Doua nave atacate de gruparea rebela Houthi in strimtoarea Bab al-Mandab a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .