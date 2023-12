Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 2.000 de soldati israelieni au primit tratament din partea specialistilor in sanatate mintala de la inceputul razboiului in Fasia Gaza, a anuntat luni radio-televiziunea publica israeliana (KAN), transmite agentia iordaniana Petra, preluata de Agerpres.

- Mai mult de 2.000 de soldati israelieni au primit tratament din partea specialistilor in sanatate mintala de la inceputul razboiului in Fasia Gaza, a anuntat luni radio-televiziunea publica israeliana (KAN), transmite agentia iordaniana Petra.

- Armata Israelului a comunicat, marți, despre decesul a inca doi soldați angajați in luptele cu Hamas, numarul militarilor israelieni care au murit de la inceputul operațiunii in Gaza ajungand astfel la 46.Militarii israelieni care au murit luni in luptele contra militanților Hamas din Gaza sunt doi…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat luni intensificarea atacurilor impotriva Hamas, promițand ca Israelul va duce "razboiul pana la capat". "Aceasta nu este nici o «operațiune», nici o «runda», ci un razboi pana la capat, le-a transmis acesta soldatilor israelieni. De asemenea, ministrul…

- Zeci de militanți Hamas, baricadați in cladiri și tuneluri, au fost omorați in noaptea de duminica spre luni, anunța reprezentanții armatei israeliene, potrivit Sky News. Reprezentanții Forțelor de aparare israeliene au declarat ca au ucis „zeci” de luptatori Hamas in cursul nopții, in timpul operațiunilor…

- Soldati israelieni au debarcat in Fasia Gaza dinspre Marea Mediterana gata sa atace Hamas, dupa ce au distrus infrastructura fortelor maritime ale gruparii islamiste, potrivit armatei israeliene, citate de DPA. Nave de razboi si avioane au sprijinit operatiunea respectiva, au declarat vineri Fortele…

- Israelul va lansa cel mai probabil un asalt terestru "dificil și sangeros" asupra Fașiei Gaza in urmatoarele zile, in ciuda furiei tot mai mari din lumea araba cauzata de explozia de la spitalul din Gaza, care a intensificat temerile privind o escaladare mai ampla a conflictului in regiune, a declarat…

- Un purtator de cuvant al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) a declarat luni, 16 octombrie, ca Israelul nu poate oferi ajutor populației din Gaza, relateaza Sky News.Locotenent-colonelul Peter Lerner a mai spus ca palestinienii au suficienta hrana pentru cateva saptamani - precum și adapost.El a declarat,…