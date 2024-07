Stiri pe aceeasi tema

- Baricadata intr-o secție de poliție din Moscova, Lia Zaurbekova și-a dat seama ca singura cale de a ramane in viața era sa se filmeze in timp ce mai mulți membri ai familiei sale incercau sa o rapeasca, relateaza The Guardian. Intr-o serie de mesaje inregistrate cu telefonul dintr-o toaleta, femeia…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Iustin Martirul și Filozoful StSfantul Iustin Martirul și Filozoful – 1 iunie Sfantul Iustin Martirul și Filosoful era fiul unor coloniști greci, pagani, din vechiul Sichem din Palestina, numit dupa colonizarea romana din anul 70 Flavia Neapolis, iar astazi Nablus, și…

- Yossi Cohen, fostul șef al agenției israeliene de informații Mossad, a amenințat-o pe Fatou Bensouda, fostul procuror-șef al Curții Penale Internaționale (CPI), in timpul unei serii de intalniri secrete, facand presiuni asupra acesteia pentru a renunța la anchetele privind crimele de razboi israeliene…

- Spania va recunoaste statul Palestina, care va include Fasia Gaza si Cisiordania, unificat sub conducerea Autoritatii Nationale Palestiniene si cu Ierusalimul de Est drept capitala, a declarat marti premierul spaniol Pedro Sanchez, informeaza agentiile de presa.

- Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a anunțat vineri ca a decis taierea oricarei legaturi intre consulatul spaniol de la Ierusalim și palestinieni, ca raspuns la recenta recunoaștere de catre Madrid a statului Palestina și la un apel antisemit lansat de un ministru spaniol. „Am decis sa tai…

- Palestinienii susțin ca șapte oameni au murit in timpul unui raid israelian care a avut loc in Cisiordania. Armata israeliana a anunțat ca este o operațiune impotriva militanților inarmați. Nu s-a anunțat daca exista victime in randul militarilor. Forțele israeliene au intrat marți in Jenin din Cisiordania.…

- Peste 1.400 de persoane au fost arestate in Statele Unite in timpul unei saptamani de represiuni intense ale poliției impotriva unei ample mișcari de demonstrații studențești pro-Palestina din campusuri, scrie The Guardian.