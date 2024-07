Stiri pe aceeasi tema

- Forțele israeliene au efectuat miercuri noi raiduri in Fașia Gaza, cu cateva ore inainte ca prim-ministrul Benjamin Netanyahu sa se adreseze Congresului SUA, relateaza Reuters. Ultimele atacuri israeliene au distrus case in orașe situate la est de Khan Younis, in sudul Fașiei Gaza, iar mii de oameni…

- Forțele israeliene au ucis cel puțin 24 de palestinieni in trei atacuri aeriene separate asupra orașului Gaza, marți dimineața, printre morți numarandu-se și o sora a lui Ismail Haniyeh, șeful grupului militant islamist Hamas, au declarat oficiali din domeniul sanatații și medici din Gaza, potrivit…

- Forțele israeliene au salvat patru ostatici in viața, din doua locații separate din zona centrala a Gaza, al-Nuseirat, a anunțat armata, potrivit Reuters. Cei patru ostatici, trei barbați și o femeie, care au fost rapiți de militanții conduși de Hamas de la festivalul de muzica Nova din sudul Israelului,…

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Tancuri israeliene au ajuns marti pentru prima data in centrul orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza. Blindatele au fost vazute in apropierea moscheii Al-Awda, un reper important in localitatea aflata la frontiera cu Egiptul. Fortele armate israeliene au comunicat ca isi continua operatiunea in zona…

- In timp ce consilierul pentru securitate nationala a Casei Albe, Jake Sullivan, se intalnea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul solicitarilor SUA pentru o campanie militara mai concentrata, avioane si tancuri israeliene au lovit, duminica, zone din Fasia Gaza, informeaza Reuters, ciata…

- Luni, forțele israeliene au patruns adanc in ruinele de la marginea de nord a Fașiei Gaza pentru a recuceri o zona de la luptatorii Hamas, in timp ce in sud, tancurile și trupele au traversat o autostrada spre Rafah, scrie Reuters. Unele dintre cele mai intense lupte din ultimele saptamani au loc atat…