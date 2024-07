Forțele israeliene au efectuat miercuri noi raiduri in Fașia Gaza, cu cateva ore inainte ca prim-ministrul Benjamin Netanyahu sa se adreseze Congresului SUA, relateaza Reuters. Ultimele atacuri israeliene au distrus case in orașe situate la est de Khan Younis, in sudul Fașiei Gaza, iar mii de oameni au fost nevoiți sa se indrepte spre vest […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 291. Israelul lanseaza noi raiduri in Gaza in timp ce Netanyahu viziteaza SUA a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .