O noua inaintare a fortelor israeliene in orasul Khan Younis, din sudul Fasiei Gaza, s-a soldat cu zeci de victime in randul palestinienilor, printre care femei si copii, transmit luni DPA si AFP. Armata israeliana a atacat partea de est a orasului Khan Younis, potrivit martorilor. Cel putin 70 de palestinieni au fost ucisi si […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 290. Cel putin 70 de palestinieni si-au pierdut viata in atacuri israeliene la Khan Younis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .