- Mii de barbati evrei ultra-religiosi din Israel au protestat duminica impotriva incorporarii lor in forțele armate ale țarii, dupa ce Curtea Suprema a anulat excepția de care se bucurau, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres. Protestele au fost declansate de o decizie de saptamana trecuta a Curtii…

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat ca in timpul operațiunilor militare de la Rafah au ucis peste 500 de militanți Hamas. Operațiunile au demarat la inceputul lunii mai. Anunțul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa. „Am provocat daune grave Brigazii Rafah a Hamas. Din cele…

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Aviatia israeliana a lansat luni lovituri in estul orasului Rafah din Fasia Gaza, in apropierea zonelor in care civilii palestinieni au primit ordin de evacuare, relateaza Al-Aqsa, canalul oficial al Hamas, citat de Reuters.

- Armata israeliana a facut apel luni la palestinienii din zonele estice ale Rafah sa se mute intr-o "zona umanitara" din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de o operatiune la sol in orasul din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP.