Stiri pe aceeasi tema

- Protestele menite sa preseze guvernul israelian sa ajunga la un acord cu Hamas privind ostaticii au inceput duminica in intreaga țara, manifestanții blocand drumurile și pichetand casele miniștrilor guvernului, relateaza Reuters. Protestele au inceput la ora 6:29 am (03:29 GMT), corespunzand orei atacului…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca faza de lupte intense impotriva Hamas in Fasia Gaza se apropie de sfarsit, dar a avertizat ca razboiul se va incheia abia atunci cand grupul islamist nu va mai controla enclava palestiniana, relateaza Reuters.

- Noul sezon din Campionatul Național de Super Rally este gata de start, iar prima batalie a cailor putere se va da pe circuit urban, special amenajat pe strazile din centrul Municipiului Alba Iulia. Piloți selectați special pentru a putea concura, dar și mașini extrem de puternice, sunt gata sa ofere…

- Un bebeluș și un adolescent au fost raniți in timpul unui atac aerian asupra orașului ucrainean Dnipro. In total sunt șapte victime. Resturile rachetelor rusești au cazut peste casele localnicilor. Șapte civili au fost raniți in urma unui atac cu rachete și drone asupra orașului Dnipro. Printre raniți…

- O persoana a murit și doua au fost ranite intr-un atac rusesc asupra orașului Harkov, in timpul nopții de duminica spre luni, a declarat guvernatorul regiunii, citat de Reuters. Un civil a fost ucis și cele doua persoane au fost ranite dupa ce un complex de recreere a fost lovit in districtul Zmiiv,…

- Loviturile aeriene israeliene au ucis cel putin 35 de persoane si au ranit alte zeci de persoane intr-o zona din orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate si de urgenta civila. Armata israeliana a declarat ca fortele sale aeriene…

- Armata israeliana anunța marți ca a atacat poziții de lansare Hamas. Acestea sunt in sudul Fașiei Gaza. De asemenea, a fost vizat un grup de militanți Hamas, au mai anunțat israelienii. Forțele aeriene israeliene anunța ca au distrus doua poziții de lansare ale Hamas in Gaza. Avioanele de vanatoare…

- Oficialii americani spun ca Iranul și-a intarit apararea in așteptarea atacului care ar putea veni din partea armatei israeliene - ca raspuns la rachetele și dronele iraniene lansate saptamana trecuta impotriva Israelului - prin cumpararea de arme rusești, totul facand parte din alianța strategica formata…