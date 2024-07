Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul general al fortelor armate germane a sugerat ca femeile sa fie obligate si ele sa efectueze serviciul militar obligatoriu, daca acesta va fi reintrodus, pentru a „asigura egalitatea”, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Germania a renuntat la serviciul militar obligatoriu in 2011, desi…

- Carsten Breuer, Inspectorul general al fortelor armate germane, a sugerat recent ca și femeile sa fie incluse in serviciul militar obligatoriu, daca acesta va fi reintrodus, relateaza dpa, potrivit Agerpres, intrucat „ar trebui asigurata egalitatea”. In 2011, Germania a renuntat la serviciul militar…

- Utilizarea sistemului de facturare electronica va fi extinsa de Ministerul Finantelor si pentru tranzactiile intre afaceri si consumatorii finali (B2C), in mod optional in perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 si obligatoriu incepand cu 1 ianuarie 2025, conform unui comunicat de presa al institutiei.…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, decizional, proiectul care stabileste valoarea tichetului de masa pana la 35 lei tichet/masa/zi, din 1 august 2023 si 40 de lei per tichet pe masa, pe zi, din data de 1 ianuarie a.c. Masura va fi aplicata si in primele doua luni ale semestrului II ale anului in curs,…

- Se reintroduce serviciul militar obligatoriu in Germania. Ministrul Apararii din Germania, Boris Pistorius, este asteptat sa-si prezinte propunerea privind serviciul militar obligatoriu, potrivit capital.ro. Se reintroduce serviciul militar obligatoriu in Germania Ministrul Apararii din Germania, Boris…

- Salariatii incadrati cu salariu minim brut pe tara vor inregistra o crestere a salariului net de la 2.079 de lei la 2.363 de lei pe luna, in urma majorarii salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, potrivit consultantilor Deloitte. Pe de alta parte, se va majora valoarea contributiilor sociale…

- Rishi Sunak face declarații controversate inainte de alegerile din iunie. Premierul conservator britanic susține ca va introduce serviciu militar national obligatoriu, daca va triumfa pe 4 iunie. Premierul britanic Rishi Sunak a facut un anunț semnificativ și controversat privind politica de aparare…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…