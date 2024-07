Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare spital de copii din Kiev, „Ohmadit”, a fost lovit luni de o racheta ruseasca, provocand pagube semnificative și ducand la evacuarea pacienților. Presa ucraineana raporteaza ca mai multe persoane sunt prinse sub daramaturi, iar echipele de salvare depun eforturi pentru a le recupera in siguranța.…

- Cel mai mare spital de copii din Kiev a fost lovit luni de o racheta ruseasca, provocand pagube mari, ceea ce a dus la evacuarea pacienților. Presa ucraineana scrie ca exista oameni prinși sub daramaturi. Rusia a lansat un atac extins cu rachete asupra Ucrainei, Ministerul de Interne de la Kiev vorbind…

- Mii de localnici din sudul Fașiei Gaza și-au parasit casele dupa ce armata israeliana a emis un ordin de evacuare. Ordinul a aparut luni și ulterior forțele israeliene au bombardat mai multe zone din Khan Younis și Rafah. Mii de oameni și-au parasit casele de urgența dupa ce israelienii au anunțat atacul.…

- O racheta lansata de ruși a lovit orașul ucrainean Odesa. Autoritațile locale au anunțat ca nu au fost inregistrate victime. Racheta a avariat infrastructura economica. Un atac rusesc cu racheta asupra orașului Odesa, din sudul Ucrainei, a lovit infrastructura civila miercuri, a anunțat guvernatorul…

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Confruntarile dintre Israel și militanții din Hamas, Jihadul Islamic și din facțiuni palestiniene mai mici s-au intensificat peste noapte, devenind unele dintre cele mai violente din ultimele luni, atat in nordul, cat și in sudul Fașiei Gaza, au declarat miercuri ambele parți. In Gaza se dau lupte violente,…

- Armata israeliana anunța marți ca a atacat poziții de lansare Hamas. Acestea sunt in sudul Fașiei Gaza. De asemenea, a fost vizat un grup de militanți Hamas, au mai anunțat israelienii. Forțele aeriene israeliene anunța ca au distrus doua poziții de lansare ale Hamas in Gaza. Avioanele de vanatoare…

- Israelul a folosit o racheta supersonica Rampage cu raza lunga de acțiune in atacul sau asupra Iranului, a anunțat postul de televiziune israelian Kan, potrivit The Times of Israel. Oficialii americani au declarat ca Israelul a efectuat vineri un atac cu rachete asupra unei baze militare iraniene din…