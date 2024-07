Stiri pe aceeasi tema

- Hamas a acceptat propunerea SUA de a incepe discuțiile privind eliberarea ostaticilor israelieni, inclusiv a soldaților și barbaților, la 16 zile dupa prima faza a unui acord care sa puna capat razboiului din Fașia Gaza, a declarat sambata, pentru Reuters, o sursa de rang inalt din cadrul gruparii.Potrivit…

- Ferras Hamad, care facea parte din echipa de invatare automata a Meta din 2021, a dat gigantul retelelor de socializare in judecata intr-un tribunal statal din California cu privire la discriminare, concediere abuziva si alte fapte condamnabile la concedirea sa, in februarie. EX-META ENGINEER SUES OVER…

- Un protest spontan antiguvernamental a izbucnit luni seara in fața sediului Forțelor Armate ale Israelului (IDF) din Tel Aviv, dupa anunțul armatei cu privire la moartea a patru ostatici in Fașia Gaza, pentru a cere un acord imediat pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas.

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Aripa armata a Hamas afirma ca a lansat duminica un atac cu „rachete de mare capacitate” asupra Tel Avivului, scrie Reuters. Aripa armata a Hamas, Brigazile al-Qassam, a declarat ca a lansat duminica un atac cu o „racheta mare” asupra Tel Avivului, in timp in centrul capitalei Israelului suna alarmele,…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat sambata o inregistrare video in care apar doi ostatici israelieni pe care i-a rapit in cursul atacului lansat la 7 octombrie in sudul Israelului si i-a dus in Gaza.

- Ofensiva militara a Israelului in Fasia Gaza a ucis cel putin 34.049 de palestinieni si ranit 76.901 incepand de la 7 octombrie, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii enclavei palestiniene, citat de Reuters. Treizeci si sapte de palestinieni au fost ucisi si 68 raniti in ultimele 24 de ore, a adaugat…