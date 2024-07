Stiri pe aceeasi tema

- O agenție de presa palestiniana a transmis ca cel puțin 13 persoane au fost ucise intr-un atac israelian asupra unei școli.In școala respectiva se adaposteau palestinieni stramatați in Al-Nuseirat, in centrul Gazei.Armata israeliana a declarat ca analizeaza raportul, potrivit Reuters.

- Cel putin 274 de palestinieni au fost ucisi si 698 raniti in raidul de sambata al armatei israeliene in tabara Al-Nuseirat, de unde au fost extrasi in viata patru ostatici israelieni, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, informeaza Reuters, citata de News.ro.Sambata seara, bilantul indicat…

- Loviturile aeriene israeliene au ucis cel putin 35 de persoane si au ranit alte zeci de persoane intr-o zona din orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate si de urgenta civila. Armata israeliana a declarat ca fortele sale aeriene…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise si 15 ranite dupa ce un bloc de apartamente cu mai multe etaje s-a prabusit partial din cauza unei lovituri cu rachete ucrainene in orasul rus Belgorod, in apropiere de granita cu Ucraina, relateaza Reuters si news.ro , citand presa rusa.

- Cinci persoane au murit si zeci erau prinse in continuare sub darimaturi marti dimineata, dupa ce o cladire cu mai multe etaje s-a prabusit luni in orasul George din Africa de Sud, relateaza Reuters. Douazeci si sase de muncitori in constructii care se aflau in cladirea neterminata atunci cind aceasta…

- Un barbat care a injunghiat, sambata, mai mulți oameni intr-un mall din Sydney a fost impușcat de polițiști, relateaza BBC. Sute de persoane au fost evacuate, potrivit site-ului de stiri news.com.au, preluat de Reuters. Presa locala anunța ca mai multe persoane au murit, transmite digi24.ro.