- Armata israeliana a anuntat joi alerte pentru atacuri cu rachete si incursiuni aeriene peste tot in nordul Israelului pana la platoul Golan ocupat, a doua zi dupa o serie de tiruri ale Hezbollah si eliminarea unui comandant al miscarii libaneze

- Rușii au lovit vineri noaptea o instalație infrastructura energetica critica din regiunea Liov. Rusia a lansat rachete de croaziera și drone Shahed in Ucraina. „Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei instalații critice de infrastructura energetica din regiunea Lviv. Un incendiu a izbucnit.…

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Un inalt responsabil al Hamas a declarat joi ca planul prezentat de Joe Biden saptamana trecuta nu constituie o „noua propunere” in vederea unui acord cu Israelul pentru incetarea focului in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor, noteaza AFP. „Adevarul este ca nu exista nicio propunere noua prezentata…

- Armata israeliana a revendicat un atac aerian din timpul nopții asupra unei școli a agenției ONU pentru refugiații palestinieni din Fașia Gaza. Lovitura de precizie - spun israelienii - a avut ca ținta baza Hamas care s-ar fi aflat in acea cladire. Sunt cel puțin 27 de morți și zeci de raniți, potrivit…

- Israelul a desfașurat o operațiune in Iran in noaptea de joi spre vineri. Informația a fost prezentata de o sursa a NBC News. Iranienii au folosit bateria antiaeriana și au suspendat mai multe zboruri. Sursa susține ca oficialii israelieni i-au notificat pe oficialii americani despre operațiune. Armata…

- Purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, susține ca Israelul a impiedicat vineri doua convoaie umanitare sa ajunga in nordul Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel. „Colegii noștri din cadrul Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare ne-au spus ca aveam planificate doua misiuni umanitare…