- Joe Biden a declarat ca exista „toate motivele” pentru a trage concluzia ca Benjamin Netanyahu prelungește razboiul din Gaza pentru propria sa supraviețuire politica, scrie The Guardian.Biden a facut aceste remarci despre premierul israelian intr-un interviu acordat revistei Time, publicat marți dimineața,…

- Statele Unite se așteapta ca Israelul sa accepte propunerea de incetare a focului, daca Hamas o va face, a declarat un inalt oficial al Casei Albe, citat de BBC. Planul in trei parți prezentat saptamana trecuta de președintele Joe Biden ar urma sa prevada, in prima faza, o incetare a ostilitaților in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca nu va exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand capacitațile militare și de guvernare ale Hamas nu vor fi distruse, scrie Reuters. Comentariile sale au fost facute dupa ce președintele american Joe Biden a declarat ca Israelul a propus…

- Premierul incearca sa evite procesul politic și penal prin amanarea incetarii focului in GazaDoua caracteristici marcheaza traiectoria primului-ministru israelian Benjamin Netanyahu: amanarea unor decizii importante și punerea supraviețuirii sale politice inaintea oricaror alte interese. E lucrul…

- Seful serviciilor de informatii americane, William Burns, este asteptat sa se intalneasca la Doha cu premierul Qatarului pentru a discuta despre negocieri indirecte intre Israel si Hamas, informeaza AFP, care citeaza o sursa apropiata discutiilor, transmite Agerpres.Potrivit sursei AFP, Burns se afla…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a indicat sambata dimineata ca „studiaza” o contra-propunere israeliana in vederea unui armistitiu in luptele din Fasia Gaza si a eliberarii ostaticilor, transmite AFP. „Astazi, Hamas a primit raspunsul oficial din partea ocupatiei sioniste la pozitia noastra, care…

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat duminica, la sase luni de la inceputul razboiului din Fasia Gaza, ca nu va exista un acord de incetare a focului daca nu se intorc acasa cei 133 de ostatici care se mai afla in mainile gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza EFE, relateaza…