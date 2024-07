Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a ordonat luni locuitorilor din mai multe orașe și sate din orașul Khan Younis sa iși evacueze casele, inainte ca tancurile sa reintre in zona pe care armata o parasise in urma cu cateva saptamani. Marți, autoritațile palestiniene au anunțat ca opt oameni au murit și zeci au fost raniți…

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Deși reacțiile negative internaționale au fost puternice dupa atacul lansat duminica la o tabara din zona Rafah, situata in sudul Fașiei Gaza, soldat cu 45 morți și zeci de raniți, armata israeliana a lansat noi atacuri luni noaptea și in continuare marți la o tabara de refugiați palestinieni unde din…

- Armata israeliana a bombardat sambata Rafah, in pofida ordinului Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de a inceta imediat operatiunile sale in acest oras din sudul Fasiei Gaza, de unde au fugit sute de mii de persoane, transmite France Presse, potrivit Agerpres.

- Armata israeliana a bombardat sambata Rafah, in pofida ordinului Curtii Internationale de Justitie (CIJ) de a inceta imediat operatiunile sale in acest oras din sudul Fasiei Gaza, de unde au fugit sute de mii de persoane, transmite France Presse.

- Confruntarile dintre Israel și militanții din Hamas, Jihadul Islamic și din facțiuni palestiniene mai mici s-au intensificat peste noapte, devenind unele dintre cele mai violente din ultimele luni, atat in nordul, cat și in sudul Fașiei Gaza, au declarat miercuri ambele parți. In Gaza se dau lupte violente,…

- Palestinienii din zonele estice ale orașului Rafah au fost indemnați, luni, de armata israeliana sa se mute intr-o „zona umanitara" din apropiere, in ceea ce pare a fi inceputul unei evacuari a civililor inainte de un asalt asupra localitații din sudul Fasiei Gaza, relateaza Reuters si AFP, citate de…

- Militarii din Israel vor intra in Rafah cu sau fara un acord privind ostaticii. Declarația aparține premierului israelian Benjamin Netanyahu. In orașul Rafah din sudul Fașiei Gaza se adapostesc aproximativ un milion de palestinieni. Declarația a fost facuta marți. Premierul israelian a spus ca Israelul…