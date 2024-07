Stiri pe aceeasi tema

- Sute de barbați evrei ultra-ortodocși au blocat o autostrada importanta din centrul Israelului timp de doua ore pentru a protesta impotriva deciziei recente a Curții Supreme care ordona tinerilor religioși sa se inroleze pentru serviciul militar, relateaz

- Barbatii evrei ultraortodocsi pot fi inrolați in armata – este decizia Curții Supreme din Israel. Pana acum, ei erau scutiți de serviciul militar obligatoriu și se inrolau in armata numai daca doreau.

- Curtea Suprema a Israelului a decis marti ca guvernul trebuie sa recruteze evreii ultra-ortodocsi in armata. Decretul ar putea provoca o unda de soc in coalitia premierului Benjamin Netanyahu, noteaza agentia Reuters.

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Doi lideri Hamas au fost uciși in Gaza de militarii israelieni. Anunțul a fost facut de armata israeliana IDF. Potrivit acesteia, cei doi au fost omorați in weekend. Doi lideri Hamas insarcinați cu conducerea luptatorilor au fost uciși in timpul unor atacuri aeriene in Gaza, au anunțat luni Forțele…

- Cinci militari israelieni au fost uciși in Gaza. Ei au fost loviți din greșeala de focul unor tancuri israeliene, susține presa din Israel. Armata israeliana anunța ca este unul dintre cele mai grave incidente de la inceputul conflictului din Gaza. Presa israeliana citata de BBC anunța ca militarii…

- Armata israeliana (IDF) i-a avertizat pe palestinieni sa evite deplasarile in nordul Fașiei Gaza. „Este o zona periculoasa” in care se dau lupte, au transmis israelienii. Sute de mii de palestinieni au fugit din zona dupa ce au inceput luptele dintre Israel și Hamas. Armata israeliana a reinnoit avertismentele…