- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, in special in nordul enclavei unde isi continua operatiunile dupa mai multe zile de lupta crancene impotriva Hamas, ceea ce a determinat mii de palestinieni sa fuga din calea luptelor, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Razboiul, declansat de un atac…

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Razboiul dus de Israel in Fasia Gaza pentru lichidarea gruparii islamiste Hamas va dura cel putin pana anul viitor, iar trupele israeliene nu vor abandona in niciun caz enclava palestiniana, pentru a impiedica astfel "contrabanda cu arme", a declarat miercuri consilierul israelian pentru securitate…

- Mulțimea de oameni s-a adunat sambata seara, 25 mai, la Tel Aviv, pentru a cere guvernului condus de Benjamin Netanyahu sa faca eforturi pentru a obtine eliberarea ostaticilor tinuti captivi in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, a relatat Agerpres.Oamenii au cerut, de asemenea, alegeri anticipate…

- Armata israeliana a mai recuperat cadavrele a trei ostatici israelieni din Jabalia. Trupurile celor trei barbați care au fost uciși pe 7 octombrie in Mefalsim, un kibbutz de langa granița Israelului cu Fașia Gaza, au fost duse in enclava de Hamas, potrivit armatei israeliene (IDF).

- Trupele și tancurile israeliene au inaintat sambata in sectoare din Jabalia, un loc ferit pana acum de lupte. Cincisprezece palestinieni ar fi fost uciși și alții zeci raniți in aceasta zona din nordul Fașiei Gaza, relateaza Reuters, care citeaza surse medicale.Armata israeliana a progresat de asemenea…

- Armata israeliana (IDF) i-a avertizat pe palestinieni sa evite deplasarile in nordul Fașiei Gaza. „Este o zona periculoasa” in care se dau lupte, au transmis israelienii. Sute de mii de palestinieni au fugit din zona dupa ce au inceput luptele dintre Israel și Hamas. Armata israeliana a reinnoit avertismentele…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca a recuperat in timpul noptii trupul unui ostatic ținut prizonier de Hamas in Khan Yunis (sudul Fasiei Gaza). Acesta a fost ucis, potrivit israelienilor, in captivitate.