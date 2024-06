Un ofițer de poliție sarb a ucis sambata un barbat care l-a impușcat in gat cu o arbaleta in fața ambasadei Israelului la Belgrad, in ceea ce premierul a numit un „act terorist”. Poliția l-a identificat pe atacator ca fiind un „convertit” la islam, care s-a nascut in 1999 in orașul Mladenovac, la aproximativ 50 […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 266. Atacator cu arbaleta, ucis in fața ambasadei israeliene din Belgrad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .