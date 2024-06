In putinele spitale aflate inca in picioare in Gaza, numerosi pacienti care au supravietuit bombardamentelor israeliene trebuie sa fie abandonati sau mor din cauza infectiilor survenite in urma lipsei unor simple manusi, masti sau a sapunului, a povestit personalul medical american care a revenit dintr-o misiune in enclava palestiniana, conform AFP. Medici și asistente americani […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 264. Asistente si medici americani vorbesc despre ororile din Gaza: „Nu am vazut niciodata atatea victime civile” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .