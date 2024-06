Stiri pe aceeasi tema

- Lupte de strada sustinute de bombardamente israeliene au avut loc miercuri in sudul Fasiei Gaza, in timp ce armata israeliana spune ca se pregateste pentru o posibila ofensiva in Liban impotriva miscarii islamiste Hezbollah, transmite AFP. Armata israeliana a confirmat ca isi va continua operatiunile…

- Fortele israeliene au incheiat operatiunile de lupta in zona Jabalia din nordul Fasiei Gaza dupa ce au distrus peste 10 kilometri de tuneluri in timpul unor zile de lupte intense care au inclus peste 200 de lovituri aeriene, a anuntat vineri armata israeliana (IDF), relateaza Reuters, citata de News.ro.Pe…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat vineri, 17 mai, ca și-au extins operațiunile terestre in Jabalya, o tabara de refugiați din nordul Fașiei Gaza, relateaza CNN.In cursul ultimelor zile, „trupele au extins zonele de lupta și au intensificat controlul operațional in zona Jabalya”, a transmis…

- Luni, forțele israeliene au patruns adanc in ruinele de la marginea de nord a Fașiei Gaza pentru a recuceri o zona de la luptatorii Hamas, in timp ce in sud, tancurile și trupele au traversat o autostrada spre Rafah, scrie Reuters. Unele dintre cele mai intense lupte din ultimele saptamani au loc atat…

- Israelul a bombardat joi mai multe zone din Fasia Gaza, inclusiv orasul Rafah, unde armata se pregateste pentru o operatiune la sol in razboiul sau impotriva Hamas, in pofida avertismentelor din partea comunitatii internationale, transmite AFP. Multe capitale si organizatii umanitare se tem, in cazul…

- Armata israeliana anunța marți ca a atacat poziții de lansare Hamas. Acestea sunt in sudul Fașiei Gaza. De asemenea, a fost vizat un grup de militanți Hamas, au mai anunțat israelienii. Forțele aeriene israeliene anunța ca au distrus doua poziții de lansare ale Hamas in Gaza. Avioanele de vanatoare…

- Forțele aeriene israeliene au declarat miercuri ca avioanele lor de vanatoare au lovit infrastructura Hezbollah la nord de Baalbek, in estul Libanului, potrivit Reuters, preluat de jurnalul.ro. Forțele aeriene israeliene au declarat miercuri ca avioanele lor de vanatoare au lovit infrastructura Hezbollah…

- O lovitura aeriana israeliana in Fașia Gaza a ucis trei fii ai șefului politrucilor Hamas, Ismail Haniyeh. Forțele de aparare israeliene au confirmat aceasta informație. Haniyeh a declarat pentru Al Jazeera TV intr-un interviu telefonic ca fiii sai au ramas in Fașia Gaza in timpul razboiului și ca iși…