- Fortele armate israeliene au distrus o tabara de instructie a Hamas, din Rafah. Avanpostul Abu Said era folosit de catre batalionul Tel Sultan al gruparii din Gaza, sustine armata israeliana, noteaza www.monitorulapararii.ro.

- Forțele israeliene au bombardat Rafah, in sudul Gazei, precum și alte zone din enclava, ucigand cel puțin 45 de palestinieni, in timp ce trupele au luptat corp la corp cu militanții Hamas, au declarat locuitorii și armata israeliana, potrivit Reuters. Rezidenții au declarat ca israelienii par sa incerce…

- Peste 500 de luptatori Hamas au fost eliminați in orasul Rafah, in sudul Fasiei Gaza, a anunțat, luni, armata israeliana, care la inceputul lunii mai a lansat o operatiune militara criticata pe scara larga de comunitatea internationala, relateaza EFE, citata de Agepres.Astfel, doua din cele patru batalioane…

- Israelul a afirmat joi ca a ucis aproximativ 300 de luptatori ai Hamas de la declansarea operatiunii sale militare, la inceputul lui mai, la Rafah, la marginea de sud a Fasiei Gaza, scrie AFP. „Pana in prezent, am eliminat deja aproximativ 300 de teroristi la Rafah in aceasta operatiune”, a declarat…

- Fortele israeliene au ucis joi 35 de palestinieni in bombardamente aeriene si terestre in intreaga Fasie Gaza si au dus lupte cu militantii condusi de Hamas in zone din sudul orasului Rafah, au declarat oficiali din domeniul sanatatii si mass-media apropiati de Hamas, relateaza Reuters, potrivit News.ro.…

- Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii Hamas.

- Ministerul israelian al Apararii a cumparat zeci de mii de corturi, pregatind evacuarea civililor din Rafah in perspectiva unui atac in zona pe care o considera ultimul bastion al gruparii Hamas. Israelul a pregatit zeci de mii de corturi pentru civilii palestinieni pe care intenționeaza sa ii evacueze…

- Israelul urma sa faca primii pași spre o ofensiva terestra in orașul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, in aceasta saptamana, dar a amanat aceste planuri, deoarece analizeaza ce raspuns sa dea la atacul Iranului din weekend, au declarat doua surse israeliene pentru CNN.Iranul a lansat in noaptea de sambata…