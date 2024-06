Stiri pe aceeasi tema

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv pentru a marca cea de-a 20-a aniversare a lui Naama Levy, care este ținuta ostatica in Gaza din 7 octombrie, și pentru a cere o incetare imediata a focului in...

- Strazile din Tel Aviv au fost pline de protestatari, sambata, care i-au cerut demisia premierului Benjamin Netanyahu și un acord pentru eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas in Fașia Gaza. Organizatorii demonstrației, cea mai mare dupa 7 octombrie, spun ca au participat 120.000 de oameni.

- Președintele Joe Biden a afirmat vineri ca ca este „timpul ca acest razboi sa se incheie” in timp ce a prezentat propunerea israeliana de incetare a focului. Hamas a ajuns pana la un punct in care nu mai poate efectua tipul de atac care a declanșat actualul conflict de opt luni din Gaza. Biden a prezentat…

- Hamas a declarat ca este gata sa se angajeze angajeze „in mod pozitiv și constructiv” cu orice propunere bazata pe o incetare permanenta a focului, dupa planul prezentat vineri de președintele american Joe Biden, scrie Reuters. Hamas, despre care Biden a spus ca a primit propunerea din partea Qatarului,…

- Seful gruparii insurgente libaneze Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a declarat luni ca locuitorii din nordul Israelului care s-au refugiat in alte zone din tara de teama razboiului cu Hamas nu se vor putea intoarce acasa daca guvernul de la Tel Aviv va continua ofensiva in Fasia Gaza, potrivit actualitate.org.…

- Discuțiile de la Cairo privind incetarea focului in Gaza ajung la „punctul critic”. Afirmația aparține ministrului de Externe din Israel, Israel Katz. La negocieri participa parțile implicate in conflictul din Gaza și diplomați din Egipt, Qatar și SUA. Ministrul israelian Israel Katz a descris discuțiile…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri incetarea tuturor vanzarilor de arme catre Israel in razboiul impotriva Hamas din Fasia Gaza, intr-o rezolutie care face referire la temeri de „genocid” impotriva palestinienilor, un termen care starneste dezbateri aprinse, relateaza AFP. Aceasta…

- Papa Francisc a facut apel, in Duminica Paștelui, la o incetare imediata a focului in Gaza și la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, intr-un discurs care a marcat cea mai importanta zi din calendarul creștin, scrie Reuters. Papa Francisc a oficiat Sfanta Liturghie in Piața Sfantul Petru, plina…