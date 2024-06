Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, la nivel mondial s-a inregistrat cel mai mare numar de conflicte armate dupa 1946, chiar daca, paradoxal, numarul tarilor aflate in conflict este in scadere, potrivit unui studiu norvegian publicat ieri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Anul trecut, la nivel mondial s-au inregistrat 59…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca ofensiva israeliana in Gaza „nu este un genocid”. „Ceea ce se intampla nu este un genocid, noi respingem” acest termen, a spus el, referindu-se la cazul adus in fata Curtii Penale Internationale (CPI), cea mai inalta instanta a ONU, in fata careia Israelul…

- Un tribunal militar rus l-a condamnat in absența pe purtatorul de cuvant al Meta, Andy Stone, la șase ani de inchisoare pentru „apararea publica a terorismului”, relateaza Reuters. Avocatul lui Stone a cerut achitarea, și exista planuri de a face apel la sentința. La cateva luni dupa ce oficialii ruși…

- Ordinea mondiala construita dupa 1945 este “in pragul distrugerii”, a avertizat secretara generala a Amnesty International, Agnes Callamard, cu prilejul publicarii raportului anual al organizatiei privind situatia drepturilor omului in lume, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Raportul critica in…

- Departe de Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Hamas a respins cea mai recenta propunere de acord pentru returnarea ostaticilor israelieni, potrivit Sky News. O declarație a biroului premierului a precizat ca Israelul va continua sa iși urmareasca obiectivele in Gaza „cu toata…