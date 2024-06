Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o suta de rachete au atacat ținte din Israel. Rachetele au fost lansate din Liban. Sirenele de raid aerian au pornit in numeroase localitați din nordul Israelului. The sky in northern Israel right now. ???????? Pray for Israel. pic.twitter.

- Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat ca au atacat un complex militar aparținand lui Hezbollah din nordul Libanului. IDF a descris complexul ca fiind o „unitate de logistica” insarcinata cu contrabanda cu arme in interiorul și in afara Libanului, potrivit Sky News. IDF…

- Gruparea siita libaneza Hezbollah a declarat ca a vizat intens tinte militare in nordul Israelului si, pentru prima data, o baza militara de langa Tiberiada, la aproximativ 30 de kilometri de granita cu Libanul. Miscarea pro-iraniana a revendicat aceste atacuri ca raspuns la o lovitura israeliana in…

- Miscarea libaneza pro-iraniana Hezbollah a anuntat ca a vizat sambata doua pozitii militare in nordul Israelului, „in riposta la atacurile inamicului” impotriva „locuintelor civile” din sudul Libanului, care au provocat moartea a trei persoane in cursul noptii, intre care doi combatanti ai partidului…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca loviturile sale aeriene au ucis marți trei luptatori Hezbollah, inclusiv doi comandanți, in sudul Libanului. Muhammad Hussein Shahouri, comandantul unitații de rachete a Regiunii de Vest a Forțelor Radwan, a fost ucis intr-o lovitura aeriana in Kfar Dounine,…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat, prin seful sau, ca are interdictie oficiala din partea Israelului pentru orice livrare de ajutor alimentar in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP. „In ciuda tragediei care se desfasoara in fata ochilor nostri, autoritatile israeliene au informat…

- Israelul a semnalat duminica deschidere pentru a permite intoarcerea palestinienilor stramutati din nordul Fasiei Gaza ca parte a negocierilor unui armistitiu, o aparenta receptivitate la o cerere fundamentala a Hamas, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Partile in conflict au intensificat negocierile,…