Un inalt responsabil al Hamas a declarat joi ca planul prezentat de Joe Biden saptamana trecuta nu constituie o „noua propunere" in vederea unui acord cu Israelul pentru incetarea focului in Fasia Gaza si eliberarea ostaticilor, noteaza AFP. „Adevarul este ca nu exista nicio propunere noua prezentata Hamas", a declarat pentru AFP Osama Hamdan, un […]