- Cel putin 52 de palestinieni au fost ucisi iar alti 2.400 au fost raniti de trupele israeliene, conform oficialilor palestinieni, marcand astfel cea mai violenta zi de la razboiul din Fasia Gaza din 2014, scrie Reuters.Citește și: Președintele Klaus Iohannis o invita pe Viorica Dancila și…

- Cel puțin 41 de palestinieni au fost uciși și aproape 1800 de persoane au fost ranite, potrivit Ministerului Sanatații din Gaza, cu cateva ore inainte de inaugurarea ambasadei americane la Ierusalim. Israelul afirma ca trupele sale au folosit muniție de razboi pentru a impiedica distrugerea sau spargerea…

- Numeroase state, printre care Marea Britanie, cel mai apropiat aliat al SUA, si Rusia, au dezaprobat luni deschiderea ambasadei americane la Ierusalim, al carei transfer a fost deja dezavuat de 128 din cele 193 de tari membre ale ONU, noteaza AFP. Confruntari violente intre manifestanti…

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Cel putin 25 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse luni in cursul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com. Zeci de mii de palestinieni participa la protestele desfasurate la…

- Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti, in confruntarile cu armata israeliana produse luni in timpul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, soldate cu cel putin 28 de raniti, potrivit autoritatile din enclava palestiniana, cu cateva ore inainte de inauguarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP conform…