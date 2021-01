Război în Europa? Ce decizie fără precedent a luat o țară după conflictul din 2020 Posibil razboi intre Grecia și Turcia? SUA și alți lideri occidentali sunt ingrijorați de un posibil conflict armat intre cele doua state membre NATO. Tensiunile din ultima vreme dintre Grecia și Turcia, pun in pericol intreaga zona balcanica. Tensiunile in creștere implica in primul rand o disputa maritima privind petrolul, gazul natural și alte resurse […] The post Razboi in Europa? Ce decizie fara precedent a luat o țara dupa conflictul din 2020 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni la cote maxime in Europa! O țara se pregatește de razboi! Autoritatile cresc durata stagiului militar ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Relatiile dintre Grecia si Turcia au ajuns la cote extrem de fierbinti in anul…

- Tensiunile maritime din Mediterana determina autoritațile de la Atena sa se pregateasca pentru ce e mai rau, chiar daca Grecia și Turcia sunt, formal, aliați in cadrul NATO. Proiectul de buget propus de guvernul grec pentru urmatorul an prevede in cadrul bugetului pentru aparare o crestere de cinci…

- Doi greci care lucrau pe insula greceasca Rodos (sud-est) au fost arestati si vor fi judecati pentru spionaj în profitul Turciei, au facut cunoscut sâmbata surse concordante, scrie AFP, potrivit Agerpres.Unul dintre suspecti lucra la bordul unui feribot circulând între insulele…

- Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a acuzat marti Turcia ca sprijina traficantii si unele ONG-uri sa aduca migranti in Grecia, veniti in special din Africa, ajutandu-i inclusiv din tara lor de plecare sa calatoreasca spre Europa, relateaza agentiile Reuters si EFE. Mitarakis a sustinut la…

- Turcia a anuntat sambata ca extinde pana la 29 noiembrie activitatea de explorare seismica in zona disputata din Mediterana Orientala, o decizie care ar putea amplifica tensiunile din regiune, transmit Reuters si DPA, potrivit AGERPRES. Turcia si Grecia, membre ale NATO, au un diferend major…

- Tensiunile dintre Franta si Turcia au atins apogeul in ultimele saptamani. Parisul ar putea cere sanctiuni impotriva presedintelui turc Recept Erdogan la Consiliul European din decembrie, informeaza Europa 1.

- Decizia tribunalului din Dusseldorf vine in momentul in care Germania, mai degraba ferita de primul val de pandemie din primavara, este in prezent puternic afectata de coronavirus. Miercurea trecuta, municipalitatea a ordonat purtarea mastii in public in tot orasul, cu exceptia parcurilor…

- Turcia a prelungit din nou, duminica, misiunea unei nave de explorare gaziera intr-o zona pe care o disputa cu Grecia in estul Marii Mediterane, in pofida protestelor Atenei care denunta aceasta "activitate ilegala", informeaza AFP, conform agerpres.ro. Marina turca a avertizat intr-un mesaj pe sistemul…