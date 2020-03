Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de luta al regimului sirian a fost doborat marti de armata turca in provincia Idleb, in Siria, unde confruntari armate violente au loc intre militarii celor doua tari, a anuntat un ONG, care precizeaza ca pilotul avionului a murit, relateaza AFP.

- Noua membri ai fortelor regimului sirian au fost ucisi luni in bombardamente ale fortelor turce in nord-vestul Siriei, unde 94 de luptatori pro si antiregim au murit in luptele care au avut loc la Idleb, pe care Damascul incearca sa-l preia de la jihadisti si rebeli, potrivit Observatorului Sirian pentru…

- SUA ar putea trimite rachete Patriot in Turcia dupa uciderea unor soldati turci in atacuri atribuite regimului sirian in regiunea Idleb (nord-vestul Siriei), a declarat joi ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza AFP. "Exista o amenintare cu atacuri aeriene, cu rachete impotriva tarii noastre",…

- Un elicopter apartinand armatei siriene a fost doborat marti in nord-vestul Siriei, iar cei doi piloti au murit, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), potrivit caruia aeronava a fostatinsa de o racheta lansata de fortele turce, relateaza AFP.

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Patru soldati turci au fost ucisi si noua au fost raniti luni de tiruri de artilerie ale regimului sirian in regiunea Idlib, nord-vestul Siriei, a anuntat Ministerul Apararii al Turciei, informeaza AFP si Reuters. "Patru dintre fratii nostri de arme au murit martiri si noua au fost raniti, dintre care…

- Turcia a anuntat duminica ca nu se va retrage din posturile sale de observatie din regiunea Idleb din nord-vestul Siriei, unde fortele regimului de la Damasc, sustinute de aviatia rusa, si-au intensificat bombardamentele incepand cu 16 decembrie, transmite AFP. Armata turca a creat 12 posturi de observatie…

- Fortele regimului sirian au incercuit un post de observatie turc, in provincia Idleb (nord-vest), dupa ce au castigat teren in ultimele zile in fata rebelilor si jihadistilor in regiune, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP.