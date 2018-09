Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat vineri ca tara sa isi consolideaza capacitatile defensive in fata "razboiului hibrid" desfasurat, in opinia sa, de Rusia impotriva soldatilor germani stationati pe flancul estic al NATO, relateaza AFP. "Aici, va confruntati, de asemenea, cu o situatie care constituie un alt aspect a doctrinei militare ruse: ideea unui razboi hibrid", a declarat Angela Merkel contingentului armatei germane prezent in Lituania in cadrul fortei NATO avand ca misiune sa descurajeze orice atac al Rusiei. Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au acuzat Rusia ca recurge…