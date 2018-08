Război Georgia. Polonia acuză ”ocupația” rusă

'Vrem sa reamintim despre prima agresiune militara, din istoria europeana postbelica, a unei tari impotriva unui stat suveran si ocuparea teritoriului sau, care continua si astazi', a adaugat Czaputowicz.



In acest context, el a evocat 'vizita istorica' la Tbilisi, in august 2008, a presedintelui polonez de la acea vreme Lech Kaczynski, impreuna cu omologii sai ucrainean, lituanian si eston si premierul leton, intr-un gest de solidaritate cu Georgia.



Ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius a vorbit despre 'lectiile care nu au fost invatate', subliniind ca razboiul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

