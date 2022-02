RĂZBOI! Escadrilă de elicoptere atacată de către forțele ucrainene! Au apărut primii prizonieri Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donbas. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie, aeriene și de pe mare. Momentul in care o escadrila de elicoptere ruse este atacata de catre forțele terestre ucrainene, langa Vijgorod, la o distanța de doar 20 km de Kiev. UPGRADE // 13:33 // O imensa coloana de tancuri se indreapta spre Kiev. Tehnica militara a fost surprinsa de un martor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

