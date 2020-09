Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofiter de securitate Ion Raut a anuntat la finalul sedintei de alegeri din PNL Gorj ca va demisiona din partid, el nefiind de acord cu victoria lui Dian Popescu si cu modul in care s-au desfasurat alegerile. El a negat ca mai vechiul sau amic...

- Purtatorul de cuvant al PNL Gorj, Ion Raut, a anuntat, dupa rezultatul elegerilor, ca isi da demisia din partid. Potrivit unor surse din partid, Raut a facut cea mai buna alegere pentru ca oricum era pe lista neagra a lui Dian Popescu....

- AN SCOLAR 2020-2021. "Se merge pe purtatul maștii și in sala de clasa pornind de la clasa I, excepție vor face elevii de gradinița și cei de la clasa pregatitoare. Cand ies in pauza, elevii vor se vor dezinfecta pe maini, cand intra inapoi, la fel. Masura purtatului maștii va ramane obligatorie fiindca…

- Ghinion imens pentru membrii unei Ambulanțe din Gorj care se aflau in misiune pentru a transporta un pacient infectat cu COVID-19. In urma unui accident in care mașina Ambulanței a fost implicata, patru persoane s-au accidentat, una dintre acestea fiind in stare grava. Cum s-a produs accidentul Impactul…

- Fostul sef al PNL Gorj de la sfarsitul anilor 90, Dorin Varjan, „retras” din viata publica intr-o functie de director la spitalul judetean Targu Jiu, il da ca invingator pe Radu Angheloiu in cursa pentru ocuparea postului lasat vacant de Dan Morega....

- Uzina Mecanica Sadu continua sa fie cel mai mare datornic la bugetul de stat la nivelul judetului Gorj. Datoria pe care o inregistreaza se ridica la peste 86 de milioane de lei. Aceasta este urmata, cu sume mai mici ce e drept, de catre Societatea Ro...

- BILANT coronavirus 8 august Romania. Coronavirusul continua sa faca victime pe banda rulanta in Romania. Potrivit ultimelor informații transmise de Grupul de Comunicare Strategica, alte 1.350 de persoane au fost infectate in ultimele 24 de ore. Potrivit informațiilor publicate de GCS, pana…