- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman a afirmat, intr-un interviu pentru Ziarul de Iași, ca Statele Unite au promis ca il vor ajuta pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, cu tot ceea ce este nevoie pentru combaterea corupției, fața de care nu vor avea nicio toleranța.„Sunt sigur dupa ceea ce…

- In ziua in care Gheorghe Dinca si Stefan Risipiceanu au fost dusi la Penitenciarul Craiova, s-a aflat ca Parchetul a deschis dosar penal in urma sesizarii "monstrului din Caracal" impotriva fortelor de ordine! Gheorghe Dinca a depus plangere, sustinand ca ar fi fost batut.

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca o companie de constructii (Vasigur grup) „a furat” un teren public de pe strada Nicolae Dimo 7/3, care era spatiu verde, si a incearcat sa construiasca ilegal un bloc locativ. Edilul a avertizat firma respectiva, dar si restul companiilor care intentioneaza…

- In cadrul campaniei de plati in avans pentru anul 2019, suma totala autorizata la plata este de aproximativ 135 milioane lei. In ceea ce priveste neregulile constatate dupa controalele efectuate de inspectorii Centrului judetean, atat prin controlul clasic pe teren, cat si prin teledetectie, APIA Iasi…

- Donald Trump a atacat in mod violent opozitia democrata, pe care o acuza de ”un razboi deschis impotriva democratiei”, pentru ca urmeaza sa adopte prin vot miercuri inculparea (”impeachment”) sa si sa-l transforme astfel in al treilea presedinte din istoria Statelor Unite trimis in judecata in vederea…

- Iesenii sunt asteptati in parcul ansamblului Palas, pentru a se bucura de atracția iernii, Palas Ice. Cu o suprafața de 1.200 mp, care poate gazdui pana la 300 de persoane, patinoarul este locul potrivit unde poți sa iți petreci timpul liber alaturi de prieteni, dar și de copii, și sa va distrați impreuna.…

- Municipalitatea baimareana vrea sa cumpere o casa tipica de miner pentru a o transforma in muzeu. Primul pas in acest sens a fost facut prin adoptarea unui proiect de hotarare de catre Consiliul Local. “Se aproba efectuarea demersurilor de identificare a unei case tipice de miner in vederea achizitionarii…