RĂZBOI declarat mașinilor parcate neregulamentar: Recuperarea lor, un LUX! Primaria sectorului 3 a decis sa ridice toate mașinile parcate neregulamentar și care incurca traficul rutier și pietonal. In sectorul 3 al Capitalei locuiesc aproximativ 500.000 de oameni, iar primarul Robert Negoița vrea sa elibereze toate spațiile verzi, toate trecerile de pietoni și trotuarele pentru ca oamenii sa poata circula in siguranța și fara sa aiba astfel de obstacole. Ridicatul unei mașini nu este deloc ieftin pentru proprietar. Operațiunea costa cel puțin 500 de lei in care sunt incluse ridicarea, transportul și depozitarea. La acești bani se mai adauga o amenda pentru parcare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

