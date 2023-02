Război, cutremure și speculații 14 februarie 2023. Razboiul ruso-ucrainean iși urmeaza cursul cu intensitate sporita, fara a da semne de incetare. Aceasta confruntare a orgoliilor și ambițiilor liderilor combatanți din cele doua țari, devenita molipsitoare și terifianta, tinde sa complice situația prezenta prin implicarea altor state in razboi. Nu mai conteaza pierderile, nici cele materiale, nici cele […] Articolul Razboi, cutremure și speculații apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

