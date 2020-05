Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri inarmați cu sabii au intrat intr-un magazin Lidl din Baia Mare, insa au fost prinși in flagrant de agenții de paza alertați prin butonul de panica, dar și de polițiștii și jandarmii care au ajuns rapid la fața locului. Zeci de mascați, jandarmi, polițiști și militari au ajuns in scurt…

- Un conflict armat a izbucnit, marți, in centrul Municipiului Baia Mare, intre membrii unor clanuri interlope, zeci de polițiști, luptatori ai trupelos speciale de intervenție ale poliției, jandarmi, chiar și militari intervenind pentru a opri baia de sange. Mai mulți tineri inarmați cu sabii au intrat…

- Reglare de conturi intre doua clanuri de romi din Baia Mare. A fost o rafuiala in toata regula și in altercația desfașurata intr-unul dintre supermaketurile din oraș situat pe strada Granicerilor au facut prapad. Totul ar fi inceput aseara, povestesc martorii prezenți la incident, dar nu se știe inca…

- Scene incredibile in Baia Mare. Mai mulți oameni și-au carat pumni și picioare in strada, in plina zi, stand la coada sa primeasca mancare gratuita pusa la dispoziție de un antreprenor pentru persoanele nevoiași. Astfel de scene existau insa in Romania și inaintea epidemiei de coronavirus, imaginile…

- Mascații au intervenit, azi, in forța la o inmormantare din județul Olt, dupa ce un localnic a alertat autoritațile ca la evenimentul tragic s-au stans zeci de oameni, deși in ordonanța militara scrie negru pe alb ca nu trebuie sa fie mai mult de opt persoane.Zeci de oameni din Slatioara, județul Olt…

- Potrivit VasileDale.ro, in aceasta dupa-masa, polițiștii baimareni au fost sesizați pentru a interveni pe strada Cuza Voda, un o tanara ar fi fost agresata și violata de doua persoane. Victima a fost transportata la spital, in timp ce, polițiștii au intocmit dosar penal și continua cercetarile. Vom…

- Pompierii baimareni au intervenit pentru stingerea unui incendiu, care a izbucnit la o casa de locuit de pe valea Borcutului. Flacarile au mistuit 90 mp din acoperis, iar peretii si tavanele din doua incaperi, plus mobilierul si diverse obiecte, s-au degradat. Pentru eliminarea incendiului s-a intervenit…