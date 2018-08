Stiri pe aceeasi tema

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

- Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, ca ar utiliza devalorizarea monetara ca tactica in conflictul comercial, informeaza site-ul Axios.com si agentia de presa Bloomberg."Cursul de conversie al yuanului este determinat de piata. Exista fluctuatii…

- UE cere Chinei, Rusiei și SUA sa evite haosul unui razboi comercial. Apelul a fost facut la Beijing, unde se desfașoara summitul UE-China, in paralel cu intalnirea de grad zero de la Helsinki dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

- China va introduce masuri de retorsiune simetrice impotriva importurilor din Statele Unite ca reactie la taxele vamale impuse de Administratia Donald Trump, anunta Guvernul de la Beijing, denuntand "razboiul comercial" lansat de Washington. China va introduce masuri de retorsiune simetrice…

- China ar trebui sa se pregateasca de o criza in stramtoarea Taiwanului, conform ziarului detinut de partidul comunist chinez, Global Times, scrie The Guardian.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei Udrea Statele Unite au marit presiunea…

- Ministrul de Aparare al Chinei a raspuns in fata actelor „provocatoare” ale SUA, dupa ce mai multe nave de razboi americane au navigat pe langa insulele Marii Chinei de Sud, revendicate de catre Beijing, relateaza Al Jazeera.

- Cancelarul german Angela Merkel incarca joi, la Beijing, sa gaseasca un alit in China, cel mai mare exportator mondial, in ciuda dezacordurilor dintre cele doua țari, pentru a face fața noii poziții adoptate de Statele Unite pe scena comerțului mondial, scrie AFP.