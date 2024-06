Război comercial: a doua economie gobală are mai multe opțiuni decât Europa Va riposta China cu tarife vamale la mașinile europene, vizand BMW și Mercedes din Germania? Va impune tarife la produsele agricole ale fermierilor europeni influenți din punct de vedere politic? Sau asupra produselor de lux din Italia și Franța? Gigantul asiatic are aceste opțiuni la indemana. Potrivit AP, observatorii piețelor avertizeaza ca ar putea izbucni […] The post Razboi comercial: a doua economie gobala are mai multe opțiuni decat Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

