- Eugen Teodorovici a postat miercuri la pranz un mesaj pe Facebook, in care isi anunta public intentia de a candida la presedintia permanenta a partidului, in cadrul congresului care urmeaza sa aiba loc in aceasta vara, asa cuma a anuntat Marcel Ciolacu. "Daca ințeleg sa imi asum funcția de…

- S-au reactivat taberele din interiorul PSD in razboiul pentru Putere și iși dau la gioale in piața mare in contextul apropierii Congresului. Intr-o tabara Paul Stanescu, Marcel Ciolacu și alți lideri ai partidului precum Gabriela Firea, in cealalta – Eugen Teodorovici, care vrea sa-l contracandideze…

- Liderul PSD Neamț, Ionel Arsene i-a transmis miercuri, secretarului general al partidului, Paul Stanescu ca ar trebui sa mai aiba rabdare în privința alegerilor interne pentru ca „știi și tu prea bine ca PSD e un tractor cam mare”. Atacul la adresa lui Stanescu are loc în contextul…

- Paul Stanescu l-a atacat pe Eugen Teodorovici dupa ce fostul ministru al Finantelor l-a criticat pe Marcel Ciolacu, acuzandu-l ca a incalcat statutul partidului. "Teodorovici este un aventurier politic, incapabil sa se gandeasca la PSD si la colegii lui. El nu este un social-democrat autentic.…

- Fostul ministru, Eugen Teodorovici acuza conducerea PSD ca nu mai face opoziție, ci doar un joc de rol premergator alegerilor, in care se ocupa doar sa mimeze și sa pozeze. Social-democratul avertizeaza ca, intre timp, o șleahta de talhari și de sforari trag acum in Romania sa fure ceea ce nu le...

- Sorin Grindeanu a luat poziție dupa apariția, in spațiul public, a unor informații potrivit carora mai mulți lideri din teritoriu i-au cerut lui Marcel Ciolacu sa se retraga de la conducerea partidului și sa-i lase locul. Fostul premier Sorin Grideanu a anunțat, intr-o postare pe rețelele de socializare,…

- Imaginea a fost postata pe pagina sa de Facebook chiar de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. In imagine apar: Maricel Popa (Iasi), Ionel Arsene (Nemt), secretarul general PSD Paul Stanescu (Olt), Marian Oprisan (Vrancea), Dumitru Buzatu (Vaslui) alaturi de alti sase lideri ai partidului…

- Eugen Teodorovici spune ca Romania are nevoie de lideri, criticand, pe rand, PNL si pe presedintele Klaus Iohannis, dar si conducere propriului partid. „Sansa Romaniei este sa fie condusa de LIDERI‼️ Oare mai avem aceasta sansa? Cu siguranta Romania ar fi mai puternica si mai prospera…