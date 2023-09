Intrebarea privind modul in care se pot utiliza in mod selectiv tehnologiile emergente – cum ar fi inteligența artificiala (IA) și invațarea automata – persista intr-o perioada in care progresul tehnologic avanseaza rapid. In epoca moderna, ascensiunea inteligenței artificiale a dat peste cap in mod iremediabil calculele stabilite de proiecție și influența a puterii. In […] The post Razboaiele nucleare pot fi caștigate. Cu inteligența artificiala! first appeared on Ziarul National .