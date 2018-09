Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Siria, inceput in 2011, s-a soldat cu peste 360.000 de morti, conform unui nou bilant anuntat, joi, de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), intr-un moment in care Damascul si aliatul sau rus ameninta cu o noua ofensiva aspra ultimului mare bastion al insurgentilor, Idlib,…

- Atacurile coordonate comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP.

- Atacurile coordonate comise miercuri de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in sudul Siriei s-au soldat cu aproape 250 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Atacurile impotriva mai multor sate au avut loc in provincia…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise sau ranite miercuri in doua explozii care au avut loc in enclava siriana Afrin (nord), a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia Xinhua. Potrivit OSDO, se crede ca una dintre explozii ar fi fost provocata de un vehicul-capcana…

- Circa 20.000 de persoane s-au refugiat din zonele controlate de rebeli in estul provinciei siriene Daraa (sud) in mai putin de o saptamana, in timp ce loviturile aeriene si luptele s-au intensificat in regiune, a indicat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA.…