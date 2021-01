Stiri pe aceeasi tema

- Mauricio Pochettino a debutat cu o remiza pe banca tehnica a celor de la PSG. Parizienii au terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata pe terenul celor de la Saint-Etienne, în etapa a 13-a din Ligue 1. Prima poziție în clasament este ocupata de Olympique Lyon, care a câștigat…

- Marius Șumudica (49 de ani) e dezamagit de faptul ca Dan Petrescu (53 de ani) nu l-a sunat inainte de a accepta oferta de la Kayserispor. Clasamentul din prima liga a Turciei Conform tuturor informațiilor, Marius Șumudica se va infrunta cu Dan Petrescu in prima liga din Turcia. Antrenorul lui Gaziantep…

- Antrenorul argentinian Mauricio Pochettino, pe care presa din Hexagon il indica drept succesor al germanului Thomas Tuchel pe banca tehnica a echipei de fotbal Paris Saint-Germain, este asteptat sa soseasca in capitala Frantei in cursul acestei saptamani, scrie Le Parisien. Numirea sa…

- FC Nantes a oficializat numirea lui Raymond Domenech in functia de antrenor al clubului din Ligue 1. Fostul selecționer al naționalei Franței a semnat un contract pana la finalul sezonului curent cu echipa de pe Stade de la Beaujoire.

- Raymond Domenech (68 de ani), fostul selecționer al naționalei Franței, a semnat un contract cu FC Nantes valabil pana la finalul sezonului. Raymond Domenech revine in antrenorat dupa 10 ani și va deveni al 15 tehnician care o pregatește pe FC Nantes, de la preluarea clubului de catre Waldemar Kita,…

- FC Nantes a oficializat, sambata, numirea lui Raymond Domenech in functia de antrenor, el semnand un contract pana la finalul sezonului. Domenech are 68 de ani si va deveni al 15-lea antrenor la FC Nantes, de la preluarea clubului de catre Waldemar Kita, in 2007. Fostul selectioner…

- Paris Saint-Germain nu va putea conta in urmatoarele meciuri pe superstarul sau Neymar. Accidentarea in ultimul meci din Liga Campionilor este mai grava decit se parea de la inceput. Astfel, brazilianul din cauza problemelor la mușchii aductori, va fi indisponibil pentru urmatoarele trei partide, transmite…

- ​Neymar, starul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, care a parasit terenul de joc în minutul 26 al partidei cu Istanbul Basaksehir (2-0), din Champions League, ca urmare a unei accidentari la muschii aductori, va fi indisponibil pentru urmatoarele trei meciuri, conform unei informatii publicate…