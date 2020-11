RAYE a lansat mini-albumul “Euphoric Sad Songs”

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect unic in Romania a fost implementat la Timisoara, in acestuia medicii de familie care monitorizeaza pacientii cu COVID-19 avand la dispozitie toate informatiile de care au nevoie, in cadrul unei platforme create la nivelul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din municipiu. Noul…

- In marile orașe, trotinetele electrice care pot fi inchiriate au devenit, in ultima perioada, o alternativa de transport și sunt din ce in ce mai utilizate. Totuși, acest lucru aduce și unele probleme. La Cluj-Napoca pentru o buna perioada de timp trotinetele erau parcate peste tot, blocand trotuarele,…

- Paul Damixie isi surprinde fanii cu un single intr-un alt stil din ce ne-a obisnuit pana acum. “Bandit” este o piesa cu un tempo ridicat ce combina vocea energetica a Alexandrei Stan cu influentele pop, country si dance. Nascut in Romania, Paul este un producator, remixer si DJ cu o viziune aparte pentru…

- Mara Doseanu, un copil de doar 10 ani din Oradea, și-a lansat primul videoclip. Este vorba de piesa „Mi se face dor”, compusa de Gabriel Baruța. Piesa se bucura de mare succes. La nici o zi de la lansare, clipul are peste 3.500 de vizualizari. Coregrafia piesei a fost realizata de colegii Marei, de…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single ”M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa...…

- O comuna care in urma cu doar cațiva ani abia reușea sa iși susțina serviciile publice uimește acum prin investițiile facute in infrastructura și servicii. In curand, localitatea ar putea avea o școala unica in Romania. In ultimii ani comuna Ciugud de langa Alba Iulia a devenit un exemplu pentru toate…

- Tzanca Uraganu și Alex Velea au aruncat in aer industria muzicala din Romania. Au lansat prima piesa impreuna și au reușit sa șocheze pe toata lumea. De ce? E simplu! Nimeni nu se aștepta la o asemenea colaborare! Chiar și așa, cum au reacționat fanii la hitul momentului?

- Mark Wiens, celebrul vlogger culinar din lume, a avut ocazia sa guste din traditionala mancare medievala din Romania. A fost in mai multe locuri din Sibiu, Brasov si Prahova, la sfarsitul anului trecut, iar preparatele l-au lasat fara cuvinte. Piesa de rezistenta a fost un porc din rasa Mangalita la…