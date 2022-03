Rawdolff a lansat single-ul Medina

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 19 Februarie 1876 s-a nascut la Hobița, com. Peștișani, Gorj, Romania genialul sculptor roman Constantin Brancuși, membru post-mortem al Academiei Romane; (d. 16 martie 1957 la Paris, Franța). Francezii și americanii il desemneaza, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care…

- Dupa un curs de orientare in cariera cand era inca inginer in Paris, Magda Roaita și-a dat seama ca iși dorește și ea sa-i ajute pe alții sa iși gaseasca locul de munca ideal. Acum ghideaza francezi și romani de toate varstele sa afle ce job li se potrivește. Magda Roaita este de patru ani consilier…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat, miercuri, ca Romania poate conta pe Franta, tara sa fiind „mandra” ca este alaturi de romani in contextul actualelor provocari de securitate. Le Drian a sustinut o declaratie de presa alaturi de omologul sau, Bogdan Aurescu, inaintea…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat, miercuri, ca Romania poate conta pe Franta, tara sa fiind "mandra" ca este alaturi de romani in contextul actualelor provocari de securitate, anunța Agerpres. Le Drian a sustinut o declaratie de presa alaturi de omologul…

- "Daca va fi confruntare sau colaborare, Vladimir Putin o va decide", a declarat vineri seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, in contextul in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, urmeaza sa discute cu omologul sau rus Vladimir Putin despre criza din Ucraina, relateaza AFP. "Acum mingea…

- Și ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina.„Voi calatori…

- Ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, informeaza…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina,…