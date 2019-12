Stiri pe aceeasi tema

- Baby Yoda, un adorabil personaj verde din "The Mandalorian", un nou serial TV produs de Disney si inspirat din universul francizei "Star Wars", este foarte scund, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa genereze un val urias de simpatie si de tandrete pe retelele de

- Baby Yoda, un adorabil personaj verde din "The Mandalorian", un nou serial TV produs de Disney si inspirat din universul francizei "Star Wars", este foarte scund, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa genereze un val urias de simpatie si de tandrete pe retelele de socializare, informeaza AFP miercuri.…

- Ospiciul Rowan din Marea Britanie a facut un apel pe Twitter pentru unii dintre pacientii aflati in grija medicilor, spunand ca „timpul nu este de partea lor”, avand in vedere ca noul film din seria „Star Wars” este programat sa apara la mijlocul lunii decembrie. Apelul a fost de succes…

- Personalul unui centru de ingrijiri medicale din Marea Britanie care a solicitat o vizionare in avans a celui mai recent film din saga ''Star Wars'' pentru un fan al seriei care sufera de o boala incurabila si-a exprimat recunostinta dupa ce Disney a confirmat ca proiectia va avea loc,…

- Ministrul Agriculturii vine in Teleorman in Politic / on 19/11/2019 at 13:21 / Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, este așteptat in Teleorman, astazi, urmand ca oficialul sa se intalneasca, la Bragadiru, incepand cu ora 15.00, cu legumicultorii, fermierii și crescatorii de animale din Teleorman.…

- La Chișinau s-a desfașurat SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019 care i-a adunat la un loc pe experții unor companii de top din mai multe țari. Conferința se desfașoara pentru al doilea an consecutiv. Scopul proiectului este de a dezvolta piața de publicitate din Moldova prin intermediul…

- Deborah Chow, cunoscuta pentru „Mr. Robot” si „Better Call Saul”, va regiza serialul dedicat personajului Obi-Wan Kenobi care va fi interpretat de actorul scotian Ewan McGregor, informeaza Deadline, citat de NEWS.ro.Serialul este produs de Lucasfilm pentru serviciul de streaming Disney+.Chow,…